Vietnam dongundan Macar forintine

Reel döviz kuru ile VND → HUF çevirin

1.000 vnd
15 huf

1.00000 VND = 0.01481 HUF

01:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8555451.076489.34111.45121.653460.9481618.3618
1 GBP1.1688511.25815104.4261.696241.932641.1082521.4622
1 USD0.929050.794818182.99991.34821.53610.8808517.0585
1 INR0.01119310.009576130.012048210.01624340.01850720.01061270.205524

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

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VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Macar Forinti
1 VND0.01481 HUF
5 VND0.07403 HUF
10 VND0.14806 HUF
20 VND0.29612 HUF
50 VND0.74030 HUF
100 VND1.48060 HUF
250 VND3.70150 HUF
500 VND7.40300 HUF
1000 VND14.80600 HUF
2000 VND29.61200 HUF
5000 VND74.03000 HUF
10000 VND148.06000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Vietnam Dongu
2000 HUF135080.20000 VND
5000 HUF337700.50000 VND
10000 HUF675401.00000 VND
15000 HUF1013101.50000 VND
20000 HUF1350802.00000 VND
30000 HUF2026203.00000 VND
40000 HUF2701604.00000 VND
50000 HUF3377005.00000 VND
60000 HUF4052406.00000 VND
100000 HUF6754010.00000 VND
150000 HUF10131015.00000 VND
200000 HUF13508020.00000 VND