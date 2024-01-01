Özbekistan somundan Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile UZS → NGN çevirin

1.000 uzs
121,51 ngn

1.00000 UZS = 0.12151 NGN

01:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554551.0761589.32951.450921.653710.94811518.3591
1 GBP1.1689711.25805104.4291.696171.933231.1083221.4623
1 USD0.92920.794881183.00841.348251.536690.88117.06
1 INR0.01119450.009575910.01204710.01624230.01851240.01061340.205521

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Özbekistan somundan Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Nijerya Nairası
1 UZS0.12151 NGN
5 UZS0.60754 NGN
10 UZS1.21508 NGN
20 UZS2.43016 NGN
50 UZS6.07540 NGN
100 UZS12.15080 NGN
250 UZS30.37700 NGN
500 UZS60.75400 NGN
1000 UZS121.50800 NGN
2000 UZS243.01600 NGN
5000 UZS607.54000 NGN
10000 UZS1215.08000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Özbekistan Somu
1 NGN8.22992 UZS
5 NGN41.14960 UZS
10 NGN82.29920 UZS
20 NGN164.59840 UZS
50 NGN411.49600 UZS
100 NGN822.99200 UZS
250 NGN2057.48000 UZS
500 NGN4114.96000 UZS
1000 NGN8229.92000 UZS
2000 NGN16459.84000 UZS
5000 NGN41149.60000 UZS
10000 NGN82299.20000 UZS