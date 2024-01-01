Özbekistan somundan Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile UZS → LBP çevirin

1.000 uzs
1.202,85 lbp

1.00000 UZS = 1.20285 LBP

19:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554951.0763589.34571.451081.653510.94809518.3611
1 GBP1.1689111.25815104.4371.696171.932791.1082421.4624
1 USD0.92910.794818183.0081.348151.536220.8808517.0587
1 INR0.01119250.00957520.01204710.01624120.01850680.01061160.205507

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Özbekistan somundan Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Lübnan Lirası
1 UZS1.20285 LBP
5 UZS6.01425 LBP
10 UZS12.02850 LBP
20 UZS24.05700 LBP
50 UZS60.14250 LBP
100 UZS120.28500 LBP
250 UZS300.71250 LBP
500 UZS601.42500 LBP
1000 UZS1202.85000 LBP
2000 UZS2405.70000 LBP
5000 UZS6014.25000 LBP
10000 UZS12028.50000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Özbekistan Somu
1 LBP0.83136 UZS
5 LBP4.15681 UZS
10 LBP8.31362 UZS
20 LBP16.62724 UZS
50 LBP41.56810 UZS
100 LBP83.13620 UZS
250 LBP207.84050 UZS
500 LBP415.68100 UZS
1000 LBP831.36200 UZS
2000 LBP1662.72400 UZS
5000 LBP4156.81000 UZS
10000 LBP8313.62000 UZS