Özbekistan somundan Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile UZS → JOD çevirin

1.000 uzs
0,057 jod

1.00000 UZS = 0.00006 JOD

19:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554851.0763589.34791.450971.653510.94810518.3612
1 GBP1.1689311.25815104.4391.696051.932791.1082721.4625
1 USD0.92910.794818183.01011.348051.536220.8808517.0588
1 INR0.01119220.009574950.012046710.01623960.01850640.01061140.205503

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Özbekistan somundan Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Ürdün Dinarı
1 UZS0.00006 JOD
5 UZS0.00028 JOD
10 UZS0.00057 JOD
20 UZS0.00114 JOD
50 UZS0.00284 JOD
100 UZS0.00568 JOD
250 UZS0.01419 JOD
500 UZS0.02838 JOD
1000 UZS0.05677 JOD
2000 UZS0.11354 JOD
5000 UZS0.28385 JOD
10000 UZS0.56770 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Özbekistan Somu
1 JOD17615.00000 UZS
5 JOD88075.00000 UZS
10 JOD176150.00000 UZS
20 JOD352300.00000 UZS
50 JOD880750.00000 UZS
100 JOD1761500.00000 UZS
250 JOD4403750.00000 UZS
500 JOD8807500.00000 UZS
1000 JOD17615000.00000 UZS
2000 JOD35230000.00000 UZS
5000 JOD88075000.00000 UZS
10000 JOD176150000.00000 UZS