Uruguay pesosundan Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile UYU → KWD çevirin

1.000 uyu
7,874 kwd

1.00000 UYU = 0.00787 KWD

00:46 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552651.0762589.33351.450621.652460.9478718.3544
1 GBP1.1692311.25845104.4571.69621.932211.1082821.4616
1 USD0.929150.794628183.00441.347851.535390.880717.054
1 INR0.0111940.009573330.012047510.01623830.01849770.01061030.205459

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uruguay pesosundan Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Kuveyt Dinarı
1 UYU0.00787 KWD
5 UYU0.03937 KWD
10 UYU0.07874 KWD
20 UYU0.15747 KWD
50 UYU0.39369 KWD
100 UYU0.78737 KWD
250 UYU1.96843 KWD
500 UYU3.93686 KWD
1000 UYU7.87371 KWD
2000 UYU15.74742 KWD
5000 UYU39.36855 KWD
10000 UYU78.73710 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Uruguay Pesosu
1 KWD127.00500 UYU
5 KWD635.02500 UYU
10 KWD1270.05000 UYU
20 KWD2540.10000 UYU
50 KWD6350.25000 UYU
100 KWD12700.50000 UYU
250 KWD31751.25000 UYU
500 KWD63502.50000 UYU
1000 KWD127005.00000 UYU
2000 KWD254010.00000 UYU
5000 KWD635025.00000 UYU
10000 KWD1270050.00000 UYU