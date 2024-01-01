2.000 Kuveyt dinarından Uruguay pesosuna
Reel döviz kuru ile KWD → UYU çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
KWD → UYU çevrim grafiği
1 KWD = 139,46700 UYU
0
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
|1 KWD → UYU
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|139,5240
|139,5240
|Düşük
|133,9280
|131,6370
|Ortalama
|136,3638
|135,0090
|Değişim
|2.90%
|5.95%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KWD → UYU istatistikleri
KWD → UYU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 139,5240, en düşük 133,9280 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 136,3638 oldu. KWD → UYU kurundaki değişiklik 2.90 değerindeydi.
KWD → UYU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 139,5240, en düşük 131,6370 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 135,0090 oldu. KWD → UYU kurundaki değişiklik 5.95 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Kuveyt dinarından Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Uruguay Pesosu
|1 KWD
|139,46700 UYU
|5 KWD
|697,33500 UYU
|10 KWD
|1.394,67000 UYU
|20 KWD
|2.789,34000 UYU
|50 KWD
|6.973,35000 UYU
|100 KWD
|13.946,70000 UYU
|250 KWD
|34.866,75000 UYU
|500 KWD
|69.733,50000 UYU
|1000 KWD
|139.467,00000 UYU
|2000 KWD
|278.934,00000 UYU
|5000 KWD
|697.335,00000 UYU
|10000 KWD
|1.394.670,00000 UYU