1 Uruguay pesosundan Kuveyt dinarına
Reel döviz kuru ile UYU → KWD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Uruguay pesosundan Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Uruguay Pesosu
|1 KWD
|124.43400 UYU
|5 KWD
|622.17000 UYU
|10 KWD
|1244.34000 UYU
|20 KWD
|2488.68000 UYU
|50 KWD
|6221.70000 UYU
|100 KWD
|12443.40000 UYU
|250 KWD
|31108.50000 UYU
|500 KWD
|62217.00000 UYU
|1000 KWD
|124434.00000 UYU
|2000 KWD
|248868.00000 UYU
|5000 KWD
|622170.00000 UYU
|10000 KWD
|1244340.00000 UYU