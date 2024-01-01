10 bin Kuveyt dinarından Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile KWD → UYU çevirin

1,000ك KWD = 139,5$U UYU

05:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → UYU çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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UYU
1 KWD → UYUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek139,5240139,5240
Düşük133,9280131,6370
Ortalama136,3638135,0090
Değişim2.90%5.95%
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1 KWD → UYU istatistikleri

KWD → UYU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 139,5240, en düşük 133,9280 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 136,3638 oldu. KWD → UYU kurundaki değişiklik 2.90 değerindeydi.

KWD → UYU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 139,5240, en düşük 131,6370 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 135,0090 oldu. KWD → UYU kurundaki değişiklik 5.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - UYU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4810,94918,1871,5471,7071.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2460,043
1 EUR1,05388,979119,1561,6291,7981.801,453,869
1 ZAR0,0554,6450,05210,0850,09494,0420,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Uruguay Pesosu
1 KWD139,46700 UYU
5 KWD697,33500 UYU
10 KWD1.394,67000 UYU
20 KWD2.789,34000 UYU
50 KWD6.973,35000 UYU
100 KWD13.946,70000 UYU
250 KWD34.866,75000 UYU
500 KWD69.733,50000 UYU
1000 KWD139.467,00000 UYU
2000 KWD278.934,00000 UYU
5000 KWD697.335,00000 UYU
10000 KWD1.394.670,00000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Kuveyt Dinarı
1 UYU0,00717 KWD
5 UYU0,03585 KWD
10 UYU0,07170 KWD
20 UYU0,14340 KWD
50 UYU0,35851 KWD
100 UYU0,71702 KWD
250 UYU1,79254 KWD
500 UYU3,58508 KWD
1000 UYU7,17016 KWD
2000 UYU14,34032 KWD
5000 UYU35,85080 KWD
10000 UYU71,70160 KWD