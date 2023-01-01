1 Uruguay pesosundan Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile UYU → GEL çevirin

1 uyu
0,07 gel

1.00000 UYU = 0.06946 GEL

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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UYU → GEL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UYU → 0 GEL
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Uruguay pesosundan Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uruguay pesosu

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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plane
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Gürcistan Larisi
1 UYU0.06946 GEL
5 UYU0.34731 GEL
10 UYU0.69462 GEL
20 UYU1.38924 GEL
50 UYU3.47310 GEL
100 UYU6.94621 GEL
250 UYU17.36552 GEL
500 UYU34.73105 GEL
1000 UYU69.46210 GEL
2000 UYU138.92420 GEL
5000 UYU347.31050 GEL
10000 UYU694.62100 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Uruguay Pesosu
1 GEL14.39630 UYU
5 GEL71.98150 UYU
10 GEL143.96300 UYU
20 GEL287.92600 UYU
50 GEL719.81500 UYU
100 GEL1439.63000 UYU
250 GEL3599.07500 UYU
500 GEL7198.15000 UYU
1000 GEL14396.30000 UYU
2000 GEL28792.60000 UYU
5000 GEL71981.50000 UYU
10000 GEL143963.00000 UYU