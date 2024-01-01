1 Gürcistan larisinden Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile GEL → UYU çevirin

1 gel
14,53 uyu

1,000 GEL = 14,53 UYU

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Gürcistan larisinden Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Uruguay Pesosu
1 GEL14,52870 UYU
5 GEL72,64350 UYU
10 GEL145,28700 UYU
20 GEL290,57400 UYU
50 GEL726,43500 UYU
100 GEL1.452,87000 UYU
250 GEL3.632,17500 UYU
500 GEL7.264,35000 UYU
1000 GEL14.528,70000 UYU
2000 GEL29.057,40000 UYU
5000 GEL72.643,50000 UYU
10000 GEL145.287,00000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Gürcistan Larisi
1 UYU0,06883 GEL
5 UYU0,34415 GEL
10 UYU0,68829 GEL
20 UYU1,37659 GEL
50 UYU3,44147 GEL
100 UYU6,88293 GEL
250 UYU17,20732 GEL
500 UYU34,41465 GEL
1000 UYU68,82930 GEL
2000 UYU137,65860 GEL
5000 UYU344,14650 GEL
10000 UYU688,29300 GEL