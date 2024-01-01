Uruguay pesosundan Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile UYU → CRC çevirin

1.000 uyu
13.233,80 crc

1.00000 UYU = 13.23380 CRC

22:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855251.0763589.34221.450651.652240.9477618.355
1 GBP1.1692511.2585104.4621.696141.931841.1081721.4612
1 USD0.92910.794597183.00481.347751.535040.8805517.053
1 INR0.01119290.00957290.012047510.0162370.01849340.01060840.205446

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Uruguay pesosundan Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Kosta Rika Kolonu
1 UYU13.23380 CRC
5 UYU66.16900 CRC
10 UYU132.33800 CRC
20 UYU264.67600 CRC
50 UYU661.69000 CRC
100 UYU1323.38000 CRC
250 UYU3308.45000 CRC
500 UYU6616.90000 CRC
1000 UYU13233.80000 CRC
2000 UYU26467.60000 CRC
5000 UYU66169.00000 CRC
10000 UYU132338.00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Uruguay Pesosu
1 CRC0.07556 UYU
5 CRC0.37782 UYU
10 CRC0.75564 UYU
20 CRC1.51128 UYU
50 CRC3.77820 UYU
100 CRC7.55641 UYU
250 CRC18.89102 UYU
500 CRC37.78205 UYU
1000 CRC75.56410 UYU
2000 CRC151.12820 UYU
5000 CRC377.82050 UYU
10000 CRC755.64100 UYU