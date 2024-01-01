Uruguay pesosundan İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile UYU → CHF çevirin

1.000 uyu
22,51 chf

1.00000 UYU = 0.02251 CHF

00:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855251.0763589.34221.450651.652240.9477618.355
1 GBP1.1692511.2585104.4621.696141.931841.1081721.4612
1 USD0.92910.794597183.00481.347751.535040.8805517.053
1 INR0.01119290.00957290.012047510.0162370.01849340.01060840.205446

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Uruguay pesosundan İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / İsviçre Frangı
1 UYU0.02251 CHF
5 UYU0.11256 CHF
10 UYU0.22512 CHF
20 UYU0.45024 CHF
50 UYU1.12559 CHF
100 UYU2.25118 CHF
250 UYU5.62795 CHF
500 UYU11.25590 CHF
1000 UYU22.51180 CHF
2000 UYU45.02360 CHF
5000 UYU112.55900 CHF
10000 UYU225.11800 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Uruguay Pesosu
1 CHF44.42110 UYU
5 CHF222.10550 UYU
10 CHF444.21100 UYU
20 CHF888.42200 UYU
50 CHF2221.05500 UYU
100 CHF4442.11000 UYU
250 CHF11105.27500 UYU
500 CHF22210.55000 UYU
1000 CHF44421.10000 UYU
2000 CHF88842.20000 UYU
5000 CHF222105.50000 UYU
10000 CHF444211.00000 UYU