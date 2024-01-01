Uganda şilininden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile UGX → MDL çevirin

1.000 ugx
4,60 mdl

1.00000 UGX = 0.00460 MDL

19:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855191.0764589.34991.450521.651880.94782518.3562
1 GBP1.1693311.25865104.4731.696031.931481.1083221.4631
1 USD0.9290.794502183.00421.34751.534570.8805517.0525
1 INR0.0111920.009571830.012047610.01623410.01848780.01060850.205441

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Uganda şilininden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Moldova Leyi
1 UGX0.00460 MDL
5 UGX0.02298 MDL
10 UGX0.04597 MDL
20 UGX0.09194 MDL
50 UGX0.22984 MDL
100 UGX0.45968 MDL
250 UGX1.14919 MDL
500 UGX2.29838 MDL
1000 UGX4.59676 MDL
2000 UGX9.19352 MDL
5000 UGX22.98380 MDL
10000 UGX45.96760 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Uganda Şilini
1 MDL217.54400 UGX
5 MDL1087.72000 UGX
10 MDL2175.44000 UGX
20 MDL4350.88000 UGX
50 MDL10877.20000 UGX
100 MDL21754.40000 UGX
250 MDL54386.00000 UGX
500 MDL108772.00000 UGX
1000 MDL217544.00000 UGX
2000 MDL435088.00000 UGX
5000 MDL1087720.00000 UGX
10000 MDL2175440.00000 UGX