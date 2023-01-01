bin Uganda şilininden Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile UGX → IMP çevirin

1.000 ugx
0,21 imp

1.00000 UGX = 0.00021 IMP

12:02 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Trustpilot logosuTrustpilot yıldız derecelendirmesi

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86581.098691.52591.490531.658890.9627518.8444
1 GBP1.15511.26885105.711.721511.915971.1119821.7647
1 USD0.910250.788115183.31141.356751.510.8763517.1531
1 INR0.01092590.009459870.012003210.01628530.01812480.0105190.205891

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Change Converter source currency

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
phones

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Man Adası poundu
1 UGX0.00021 IMP
5 UGX0.00103 IMP
10 UGX0.00207 IMP
20 UGX0.00413 IMP
50 UGX0.01033 IMP
100 UGX0.02066 IMP
250 UGX0.05164 IMP
500 UGX0.10329 IMP
1000 UGX0.20658 IMP
2000 UGX0.41316 IMP
5000 UGX1.03290 IMP
10000 UGX2.06580 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Uganda Şilini
1 IMP4840.74000 UGX
5 IMP24203.70000 UGX
10 IMP48407.40000 UGX
20 IMP96814.80000 UGX
50 IMP242037.00000 UGX
100 IMP484074.00000 UGX
250 IMP1210185.00000 UGX
500 IMP2420370.00000 UGX
1000 IMP4840740.00000 UGX
2000 IMP9681480.00000 UGX
5000 IMP24203700.00000 UGX
10000 IMP48407400.00000 UGX