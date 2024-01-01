Uganda şilininden Gana sedisine

Reel döviz kuru ile UGX → GHS çevirin

1.000 ugx
3,14 ghs

1.00000 UGX = 0.00314 GHS

00:34 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855111.0764589.35081.450571.651880.947918.3565
1 GBP1.1694411.25885104.4911.696361.931791.1085121.4669
1 USD0.928950.794376183.00511.347551.534570.8805517.0528
1 INR0.01119180.00957020.012047510.01623450.01848760.01060840.205443

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Gana Sedisi
1 UGX0.00314 GHS
5 UGX0.01570 GHS
10 UGX0.03140 GHS
20 UGX0.06281 GHS
50 UGX0.15702 GHS
100 UGX0.31404 GHS
250 UGX0.78509 GHS
500 UGX1.57018 GHS
1000 UGX3.14037 GHS
2000 UGX6.28074 GHS
5000 UGX15.70185 GHS
10000 UGX31.40370 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Uganda Şilini
1 GHS318.43400 UGX
5 GHS1592.17000 UGX
10 GHS3184.34000 UGX
20 GHS6368.68000 UGX
50 GHS15921.70000 UGX
100 GHS31843.40000 UGX
250 GHS79608.50000 UGX
500 GHS159217.00000 UGX
1000 GHS318434.00000 UGX
2000 GHS636868.00000 UGX
5000 GHS1592170.00000 UGX
10000 GHS3184340.00000 UGX