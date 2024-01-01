Uganda şilininden Falkland Adaları pounduna

Reel döviz kuru ile UGX → FKP çevirin

1.000 ugx
0,21 fkp

1.00000 UGX = 0.00021 FKP

00:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855111.0764589.35081.450571.651880.947918.3565
1 GBP1.1694411.25885104.4911.696361.931791.1085121.4669
1 USD0.928950.794376183.00511.347551.534570.8805517.0528
1 INR0.01119180.00957020.012047510.01623450.01848760.01060840.205443

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Uganda şilininden Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Falkland Adaları Poundu
1 UGX0.00021 FKP
5 UGX0.00103 FKP
10 UGX0.00205 FKP
20 UGX0.00410 FKP
50 UGX0.01026 FKP
100 UGX0.02052 FKP
250 UGX0.05129 FKP
500 UGX0.10258 FKP
1000 UGX0.20515 FKP
2000 UGX0.41030 FKP
5000 UGX1.02575 FKP
10000 UGX2.05151 FKP
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Uganda Şilini
1 FKP4874.47000 UGX
5 FKP24372.35000 UGX
10 FKP48744.70000 UGX
20 FKP97489.40000 UGX
50 FKP243723.50000 UGX
100 FKP487447.00000 UGX
250 FKP1218617.50000 UGX
500 FKP2437235.00000 UGX
1000 FKP4874470.00000 UGX
2000 FKP9748940.00000 UGX
5000 FKP24372350.00000 UGX
10000 FKP48744700.00000 UGX