10 Falkland Adaları poundundan Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile FKP → UGX çevirin

1,000£ FKP = 4.632Ush UGX

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → UGX çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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UGX
1 FKP → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4.787,21004.966,5500
Düşük4.631,50004.631,5000
Ortalama4.732,37474.825,7064
Değişim-3.22%-4.24%
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1 FKP → UGX istatistikleri

FKP → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4.787,2100, en düşük 4.631,5000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4.732,3747 oldu. FKP → UGX kurundaki değişiklik -3.22 değerindeydi.

FKP → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4.966,5500, en düşük 4.631,5000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4.825,7064 oldu. FKP → UGX kurundaki değişiklik -4.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - UGX tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Uganda Şilini
1 FKP4.631,50000 UGX
5 FKP23.157,50000 UGX
10 FKP46.315,00000 UGX
20 FKP92.630,00000 UGX
50 FKP231.575,00000 UGX
100 FKP463.150,00000 UGX
250 FKP1.157.875,00000 UGX
500 FKP2.315.750,00000 UGX
1000 FKP4.631.500,00000 UGX
2000 FKP9.263.000,00000 UGX
5000 FKP23.157.500,00000 UGX
10000 FKP46.315.000,00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Falkland Adaları Poundu
1 UGX0,00022 FKP
5 UGX0,00108 FKP
10 UGX0,00216 FKP
20 UGX0,00432 FKP
50 UGX0,01080 FKP
100 UGX0,02159 FKP
250 UGX0,05398 FKP
500 UGX0,10796 FKP
1000 UGX0,21591 FKP
2000 UGX0,43183 FKP
5000 UGX1,07957 FKP
10000 UGX2,15913 FKP