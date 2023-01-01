1 Uganda şilininden Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile UGX → DZD çevirin

1 ugx
0,04 dzd

1.00000 UGX = 0.03653 DZD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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UGX → DZD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 DZD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Uganda şilininden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / Cezayir Dinarı
1 UGX0.03653 DZD
5 UGX0.18266 DZD
10 UGX0.36533 DZD
20 UGX0.73065 DZD
50 UGX1.82664 DZD
100 UGX3.65327 DZD
250 UGX9.13317 DZD
500 UGX18.26635 DZD
1000 UGX36.53270 DZD
2000 UGX73.06540 DZD
5000 UGX182.66350 DZD
10000 UGX365.32700 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Uganda Şilini
1 DZD27.37270 UGX
5 DZD136.86350 UGX
10 DZD273.72700 UGX
20 DZD547.45400 UGX
50 DZD1368.63500 UGX
100 DZD2737.27000 UGX
250 DZD6843.17500 UGX
500 DZD13686.35000 UGX
1000 DZD27372.70000 UGX
2000 DZD54745.40000 UGX
5000 DZD136863.50000 UGX
10000 DZD273727.00000 UGX