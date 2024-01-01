20 Türk lirasından Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile TRY → RSD çevirin

20 try
68,02 rsd

1,000 TRY = 3,401 RSD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9390,803277,883,4591,3763,67247,536
1 EUR1,06510,855295,85788,8841,4663,91150,626
1 GBP1,2461,171346,083103,9731,7144,57559,22
1 PKR0,0040,0030,00310,30,0050,0130,171

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Türk lirasından Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Sırp Dinarı
1 TRY3,40124 RSD
5 TRY17,00620 RSD
10 TRY34,01240 RSD
20 TRY68,02480 RSD
50 TRY170,06200 RSD
100 TRY340,12400 RSD
250 TRY850,31000 RSD
500 TRY1.700,62000 RSD
1000 TRY3.401,24000 RSD
2000 TRY6.802,48000 RSD
5000 TRY17.006,20000 RSD
10000 TRY34.012,40000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Türk Lirası
1 RSD0,29401 TRY
5 RSD1,47005 TRY
10 RSD2,94010 TRY
20 RSD5,88020 TRY
50 RSD14,70050 TRY
100 RSD29,40100 TRY
250 RSD73,50250 TRY
500 RSD147,00500 TRY
1000 RSD294,01000 TRY
2000 RSD588,02000 TRY
5000 RSD1.470,05000 TRY
10000 RSD2.940,10000 TRY