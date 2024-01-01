500 Sırp dinarından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile RSD → TRY çevirin

500 rsd
153,00 try

1,000РСД RSD = 0,3060TL TRY

01:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RSD → TRY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 RSD → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,30920,3092
Düşük0,30010,2961
Ortalama0,30550,3011
Değişim1.97%2.94%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RSD → TRY istatistikleri

RSD → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3092, en düşük 0,3001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3055 oldu. RSD → TRY kurundaki değişiklik 1.97 değerindeydi.

RSD → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3092, en düşük 0,2961 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3011 oldu. RSD → TRY kurundaki değişiklik 2.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,8880,78618,2721,3871,33783,748
1 EUR1,079120,3820,84819,7171,4971,44390,373
1 MXN0,0530,04910,0420,9670,0730,0714,434
1 GBP1,2721,17924,028123,2451,7651,701106,541

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sırp dinarından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Türk Lirası
1 RSD0,30600 TRY
5 RSD1,53001 TRY
10 RSD3,06002 TRY
20 RSD6,12004 TRY
50 RSD15,30010 TRY
100 RSD30,60020 TRY
250 RSD76,50050 TRY
500 RSD153,00100 TRY
1000 RSD306,00200 TRY
2000 RSD612,00400 TRY
5000 RSD1.530,01000 TRY
10000 RSD3.060,02000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Sırp Dinarı
1 TRY3,26795 RSD
5 TRY16,33975 RSD
10 TRY32,67950 RSD
20 TRY65,35900 RSD
50 TRY163,39750 RSD
100 TRY326,79500 RSD
250 TRY816,98750 RSD
500 TRY1.633,97500 RSD
1000 TRY3.267,95000 RSD
2000 TRY6.535,90000 RSD
5000 TRY16.339,75000 RSD
10000 TRY32.679,50000 RSD