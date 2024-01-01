20 Türk lirasından Gine frangına

Reel döviz kuru ile TRY → GNF çevirin

20 try
5.306 gnf

1,000 TRY = 265,3 GNF

01:02 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,8921,4661,6460,97317,69
1 GBP1,16911,245103,9361,7151,9251,13820,684
1 USD0,9390,803183,4861,3771,5460,91416,614
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Türk lirasından Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Gine Frangı
1 TRY265,29000 GNF
5 TRY1.326,45000 GNF
10 TRY2.652,90000 GNF
20 TRY5.305,80000 GNF
50 TRY13.264,50000 GNF
100 TRY26.529,00000 GNF
250 TRY66.322,50000 GNF
500 TRY132.645,00000 GNF
1000 TRY265.290,00000 GNF
2000 TRY530.580,00000 GNF
5000 TRY1.326.450,00000 GNF
10000 TRY2.652.900,00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Türk Lirası
1 GNF0,00377 TRY
5 GNF0,01885 TRY
10 GNF0,03769 TRY
20 GNF0,07539 TRY
50 GNF0,18847 TRY
100 GNF0,37695 TRY
250 GNF0,94237 TRY
500 GNF1,88473 TRY
1000 GNF3,76946 TRY
2000 GNF7,53892 TRY
5000 GNF18,84730 TRY
10000 GNF37,69460 TRY