500 Gine frangından Türk lirasına
Reel döviz kuru ile GNF → TRY çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Gine frangından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Türk Lirası / Gine Frangı
|1 TRY
|313.15800 GNF
|5 TRY
|1565.79000 GNF
|10 TRY
|3131.58000 GNF
|20 TRY
|6263.16000 GNF
|50 TRY
|15657.90000 GNF
|100 TRY
|31315.80000 GNF
|250 TRY
|78289.50000 GNF
|500 TRY
|156579.00000 GNF
|1000 TRY
|313158.00000 GNF
|2000 TRY
|626316.00000 GNF
|5000 TRY
|1565790.00000 GNF
|10000 TRY
|3131580.00000 GNF