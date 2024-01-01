Tonga pa'angasından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile TOP → OMR çevirin

1.000 top
164,123 omr

1.00000 TOP = 0.16412 OMR

23:13 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549051.0774589.43481.450461.650630.94788518.365
1 GBP1.1697211.2604104.6211.696751.930911.1087621.4834
1 USD0.928050.793399183.0061.34621.531980.879717.0449
1 INR0.01118130.009558330.012047310.01621810.01845630.0105980.205345

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tonga pa'angasından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TOP → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tonga pa'angası için en iyi döviz çiftleri

TOP → USD

TOP → EUR

TOP → GBP

TOP → INR

TOP → JPY

TOP → RUB

TOP → AUD

TOP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Umman Riyali
1 TOP0.16412 OMR
5 TOP0.82061 OMR
10 TOP1.64123 OMR
20 TOP3.28246 OMR
50 TOP8.20615 OMR
100 TOP16.41230 OMR
250 TOP41.03075 OMR
500 TOP82.06150 OMR
1000 TOP164.12300 OMR
2000 TOP328.24600 OMR
5000 TOP820.61500 OMR
10000 TOP1641.23000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Tonga Pa'angası
1 OMR6.09298 TOP
5 OMR30.46490 TOP
10 OMR60.92980 TOP
20 OMR121.85960 TOP
50 OMR304.64900 TOP
100 OMR609.29800 TOP
250 OMR1523.24500 TOP
500 OMR3046.49000 TOP
1000 OMR6092.98000 TOP
2000 OMR12185.96000 TOP
5000 OMR30464.90000 TOP
10000 OMR60929.80000 TOP