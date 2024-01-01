Tacikistan somonundan Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile TJS → SGD çevirin

1.000 tjs
122,96 sgd

1.00000 TJS = 0.12295 SGD

22:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550951.0771589.42511.450541.650680.94790518.3721
1 GBP1.1694611.2596104.5721.696241.930271.1085421.484
1 USD0.92840.793903183.02011.346651.532450.880217.0562
1 INR0.01118250.009562780.012045310.01622080.01845880.01060230.205447

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Tacikistan somonundan Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TJS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TJS → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tacikistan somonu için en iyi döviz çiftleri

TJS → USD

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TJS → GBP

TJS → INR

TJS → JPY

TJS → RUB

TJS → AUD

TJS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Singapur Doları
1 TJS0.12295 SGD
5 TJS0.61477 SGD
10 TJS1.22955 SGD
20 TJS2.45910 SGD
50 TJS6.14775 SGD
100 TJS12.29550 SGD
250 TJS30.73875 SGD
500 TJS61.47750 SGD
1000 TJS122.95500 SGD
2000 TJS245.91000 SGD
5000 TJS614.77500 SGD
10000 TJS1229.55000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Tacikistan Somonu
1 SGD8.13309 TJS
5 SGD40.66545 TJS
10 SGD81.33090 TJS
20 SGD162.66180 TJS
50 SGD406.65450 TJS
100 SGD813.30900 TJS
250 SGD2033.27250 TJS
500 SGD4066.54500 TJS
1000 SGD8133.09000 TJS
2000 SGD16266.18000 TJS
5000 SGD40665.45000 TJS
10000 SGD81330.90000 TJS