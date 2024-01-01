Svaziland lilangenisinden Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile SZL → UGX çevirin

1.000 szl
204.397 ugx

1.00000 SZL = 204.39700 UGX

21:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854971.0772589.4051.450521.650960.9479118.3592
1 GBP1.1696311.26104.5721.696591.931031.1087121.4738
1 USD0.928250.793651182.99371.34651.532570.8799517.0427
1 INR0.01118510.009562780.012049110.01622410.01846610.01060260.205349

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Svaziland lilangenisinden Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SZL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SZL → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Svaziland lilangenisi için en iyi döviz çiftleri

SZL → EUR

SZL → SGD

SZL → USD

SZL → AUD

SZL → CAD

SZL → GBP

SZL → INR

SZL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Uganda Şilini
1 SZL204.39700 UGX
5 SZL1021.98500 UGX
10 SZL2043.97000 UGX
20 SZL4087.94000 UGX
50 SZL10219.85000 UGX
100 SZL20439.70000 UGX
250 SZL51099.25000 UGX
500 SZL102198.50000 UGX
1000 SZL204397.00000 UGX
2000 SZL408794.00000 UGX
5000 SZL1021985.00000 UGX
10000 SZL2043970.00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Svaziland Lilangenisi
1 UGX0.00489 SZL
5 UGX0.02446 SZL
10 UGX0.04892 SZL
20 UGX0.09785 SZL
50 UGX0.24462 SZL
100 UGX0.48924 SZL
250 UGX1.22311 SZL
500 UGX2.44622 SZL
1000 UGX4.89244 SZL
2000 UGX9.78488 SZL
5000 UGX24.46220 SZL
10000 UGX48.92440 SZL