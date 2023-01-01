10 Uganda şilininden Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile UGX → SZL çevirin

10 ugx
0.05 szl

1.00000 UGX = 0.00503 SZL

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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UGX → SZL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 SZL
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Uganda şilininden Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / Svaziland Lilangenisi
1 UGX0.00503 SZL
5 UGX0.02516 SZL
10 UGX0.05032 SZL
20 UGX0.10065 SZL
50 UGX0.25161 SZL
100 UGX0.50323 SZL
250 UGX1.25806 SZL
500 UGX2.51613 SZL
1000 UGX5.03226 SZL
2000 UGX10.06452 SZL
5000 UGX25.16130 SZL
10000 UGX50.32260 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Uganda Şilini
1 SZL198.71800 UGX
5 SZL993.59000 UGX
10 SZL1987.18000 UGX
20 SZL3974.36000 UGX
50 SZL9935.90000 UGX
100 SZL19871.80000 UGX
250 SZL49679.50000 UGX
500 SZL99359.00000 UGX
1000 SZL198718.00000 UGX
2000 SZL397436.00000 UGX
5000 SZL993590.00000 UGX
10000 SZL1987180.00000 UGX