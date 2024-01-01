Svaziland lilangenisinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile SZL → JMD çevirin

1.000 szl
8.238,07 jmd

1.00000 SZL = 8.23807 JMD

21:52 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURSGDUSDAUDCADGBPINRZAR
1 EUR11.449721.07731.650911.450530.85489589.404520.4077
1 SGD0.68978710.7431081.138781.000560.58969861.670114.077
1 USD0.928251.345711.532451.346450.79355682.989418.9434
1 AUD0.6057270.8781370.6525510.8786260.51783554.154712.3615

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Svaziland lilangenisinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SZL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SZL → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Svaziland lilangenisi için en iyi döviz çiftleri

SZL → EUR

SZL → SGD

SZL → USD

SZL → AUD

SZL → CAD

SZL → GBP

SZL → INR

SZL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Jamaika Doları
1 SZL8.23807 JMD
5 SZL41.19035 JMD
10 SZL82.38070 JMD
20 SZL164.76140 JMD
50 SZL411.90350 JMD
100 SZL823.80700 JMD
250 SZL2059.51750 JMD
500 SZL4119.03500 JMD
1000 SZL8238.07000 JMD
2000 SZL16476.14000 JMD
5000 SZL41190.35000 JMD
10000 SZL82380.70000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Svaziland Lilangenisi
1 JMD0.12139 SZL
5 JMD0.60694 SZL
10 JMD1.21388 SZL
20 JMD2.42776 SZL
50 JMD6.06940 SZL
100 JMD12.13880 SZL
250 JMD30.34700 SZL
500 JMD60.69400 SZL
1000 JMD121.38800 SZL
2000 JMD242.77600 SZL
5000 JMD606.94000 SZL
10000 JMD1213.88000 SZL