Sierra Leone leonesinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile SLL → JOD çevirin

1.000 sll
0,031 jod

1.00000 SLL = 0.00003 JOD

19:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855011.077189.38911.450531.651110.9478718.3558
1 GBP1.1695811.25975104.5471.696511.93111.1086121.4685
1 USD0.928450.793808182.99051.34671.532920.8800517.0419
1 INR0.01118710.009565050.012049610.01622720.0184710.01060420.205348

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sierra Leone leonesinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SLL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SLL → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sierra Leone leonesi için en iyi döviz çiftleri

SLL → USD

SLL → SGD

SLL → CAD

SLL → EUR

SLL → INR

SLL → ZAR

SLL → AUD

SLL → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / Ürdün Dinarı
1 SLL0.00003 JOD
5 SLL0.00016 JOD
10 SLL0.00031 JOD
20 SLL0.00063 JOD
50 SLL0.00156 JOD
100 SLL0.00313 JOD
250 SLL0.00781 JOD
500 SLL0.01563 JOD
1000 SLL0.03126 JOD
2000 SLL0.06251 JOD
5000 SLL0.15628 JOD
10000 SLL0.31256 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Sierra Leone Leonesi
1 JOD31994.20000 SLL
5 JOD159971.00000 SLL
10 JOD319942.00000 SLL
20 JOD639884.00000 SLL
50 JOD1599710.00000 SLL
100 JOD3199420.00000 SLL
250 JOD7998550.00000 SLL
500 JOD15997100.00000 SLL
1000 JOD31994200.00000 SLL
2000 JOD63988400.00000 SLL
5000 JOD159971000.00000 SLL
10000 JOD319942000.00000 SLL