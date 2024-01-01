Saint Helena poundundan Moldova leyine

Reel döviz kuru ile SHP → MDL çevirin

1.000 shp
22.421 mdl

1.00000 SHP = 22.42100 MDL

20:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855031.0770589.39771.450621.651280.9477618.3652
1 GBP1.1695511.25965104.5541.696561.931241.1084521.4788
1 USD0.928450.793871183.00241.346851.533150.8799517.0514
1 INR0.0111860.009564440.012047810.01622660.01847120.01060150.205433

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Saint Helena poundundan Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

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SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Moldova Leyi
1 SHP22.42100 MDL
5 SHP112.10500 MDL
10 SHP224.21000 MDL
20 SHP448.42000 MDL
50 SHP1121.05000 MDL
100 SHP2242.10000 MDL
250 SHP5605.25000 MDL
500 SHP11210.50000 MDL
1000 SHP22421.00000 MDL
2000 SHP44842.00000 MDL
5000 SHP112105.00000 MDL
10000 SHP224210.00000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Saint Helena Poundu
1 MDL0.04460 SHP
5 MDL0.22301 SHP
10 MDL0.44601 SHP
20 MDL0.89202 SHP
50 MDL2.23005 SHP
100 MDL4.46010 SHP
250 MDL11.15025 SHP
500 MDL22.30050 SHP
1000 MDL44.60100 SHP
2000 MDL89.20200 SHP
5000 MDL223.00500 SHP
10000 MDL446.01000 SHP