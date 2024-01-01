Saint Helena poundundan Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile SHP → AOA çevirin

1.000 shp
1.052.930 aoa

1.00000 SHP = 1052.93000 AOA

20:48 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550351.07789.39521.450881.651460.9476418.3658
1 GBP1.1695411.25965104.5561.696941.931531.1083121.4804
1 USD0.92850.793871183.00391.347151.533390.8798517.0527
1 INR0.01118630.009564270.012047610.016230.01847370.01060010.205445

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Saint Helena poundundan Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Angola Kvanzası
1 SHP1052.93000 AOA
5 SHP5264.65000 AOA
10 SHP10529.30000 AOA
20 SHP21058.60000 AOA
50 SHP52646.50000 AOA
100 SHP105293.00000 AOA
250 SHP263232.50000 AOA
500 SHP526465.00000 AOA
1000 SHP1052930.00000 AOA
2000 SHP2105860.00000 AOA
5000 SHP5264650.00000 AOA
10000 SHP10529300.00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Saint Helena Poundu
1 AOA0.00095 SHP
5 AOA0.00475 SHP
10 AOA0.00950 SHP
20 AOA0.01899 SHP
50 AOA0.04749 SHP
100 AOA0.09497 SHP
250 AOA0.23743 SHP
500 AOA0.47486 SHP
1000 AOA0.94973 SHP
2000 AOA1.89945 SHP
5000 AOA4.74864 SHP
10000 AOA9.49727 SHP