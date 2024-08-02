250 Singapur dolarından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile SGD → NOK çevirin

250 sgd
2.062,40 nok

1,000S$ SGD = 8,250kr NOK

20:21 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → NOK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,24988,2498
Düşük7,79847,7658
Ortalama8,04407,9408
Değişim5.79%2.40%
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1 SGD → NOK istatistikleri

SGD → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,2498, en düşük 7,7984 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,0440 oldu. SGD → NOK kurundaki değişiklik 5.79 değerindeydi.

SGD → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,2498, en düşük 7,7658 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,9408 oldu. SGD → NOK kurundaki değişiklik 2.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,817,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.678,311,6740,85291,4577,8244,902
1 AUD0,65210.563,20,59810,50954,6484,6752,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Norveç Kronu
1 SGD8,24961 NOK
5 SGD41,24805 NOK
10 SGD82,49610 NOK
20 SGD164,99220 NOK
50 SGD412,48050 NOK
100 SGD824,96100 NOK
250 SGD2.062,40250 NOK
500 SGD4.124,80500 NOK
1000 SGD8.249,61000 NOK
2000 SGD16.499,22000 NOK
5000 SGD41.248,05000 NOK
10000 SGD82.496,10000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Singapur Doları
1 NOK0,12122 SGD
5 NOK0,60609 SGD
10 NOK1,21218 SGD
20 NOK2,42436 SGD
50 NOK6,06090 SGD
100 NOK12,12180 SGD
250 NOK30,30450 SGD
500 NOK60,60900 SGD
1000 NOK121,21800 SGD
2000 NOK242,43600 SGD
5000 NOK606,09000 SGD
10000 NOK1.212,18000 SGD