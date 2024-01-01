50 Singapur dolarından Malavi kvaçasına

Reel döviz kuru ile SGD → MWK çevirin

50 sgd
65.329 mwk

1,000S$ SGD = 1.307MK MWK

20:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SGD → MWK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SGD → MWKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.306,58001.306,5800
Düşük1.274,66001.270,2100
Ortalama1.287,17801.282,4824
Değişim2.50%1.51%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SGD → MWK istatistikleri

SGD → MWK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.306,5800, en düşük 1.274,6600 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.287,1780 oldu. SGD → MWK kurundaki değişiklik 2.50 değerindeydi.

SGD → MWK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.306,5800, en düşük 1.270,2100 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.282,4824 oldu. SGD → MWK kurundaki değişiklik 1.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,8057,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.680,711,6740,85291,4657,8254,903
1 AUD0,65210.561,60,59710,50954,6374,6742,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Singapur dolarından Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Malavi Kvaçası
1 SGD1.306,58000 MWK
5 SGD6.532,90000 MWK
10 SGD13.065,80000 MWK
20 SGD26.131,60000 MWK
50 SGD65.329,00000 MWK
100 SGD130.658,00000 MWK
250 SGD326.645,00000 MWK
500 SGD653.290,00000 MWK
1000 SGD1.306.580,00000 MWK
2000 SGD2.613.160,00000 MWK
5000 SGD6.532.900,00000 MWK
10000 SGD13.065.800,00000 MWK
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Singapur Doları
1 MWK0,00077 SGD
5 MWK0,00383 SGD
10 MWK0,00765 SGD
20 MWK0,01531 SGD
50 MWK0,03827 SGD
100 MWK0,07654 SGD
250 MWK0,19134 SGD
500 MWK0,38268 SGD
1000 MWK0,76536 SGD
2000 MWK1,53071 SGD
5000 MWK3,82678 SGD
10000 MWK7,65356 SGD