5 Singapur dolarından Güney Kore wonuna
Reel döviz kuru ile SGD → KRW çevirin
|1 SGD → KRW
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|1.034,0900
|1.034,0900
|Düşük
|1.021,2500
|1.001,1200
|Ortalama
|1.027,6400
|1.019,7822
|Değişim
|-0.13%
|1.90%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SGD → KRW istatistikleri
SGD → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.034,0900, en düşük 1.021,2500 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.027,6400 oldu. SGD → KRW kurundaki değişiklik -0.13 değerindeydi.
SGD → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.034,0900, en düşük 1.001,1200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.019,7822 oldu. SGD → KRW kurundaki değişiklik 1.90 değerindeydi.
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Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük bir sırrı var. Haberiniz olmadan sizi daha fazla ücretlendirmek için döviz kurlarına gizliden fiyat koyuyorlar. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirmiş oluyorlar.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Size gerçek kuru veririz. Kur ve ücretimizi diğer rakiplerle karşılaştırın, farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Singapur dolarından Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Singapur Doları / Güney Kore Wonu
|1 SGD
|1.024,10000 KRW
|5 SGD
|5.120,50000 KRW
|10 SGD
|10.241,00000 KRW
|20 SGD
|20.482,00000 KRW
|50 SGD
|51.205,00000 KRW
|100 SGD
|102.410,00000 KRW
|250 SGD
|256.025,00000 KRW
|500 SGD
|512.050,00000 KRW
|1000 SGD
|1.024.100,00000 KRW
|2000 SGD
|2.048.200,00000 KRW
|5000 SGD
|5.120.500,00000 KRW
|10000 SGD
|10.241.000,00000 KRW
|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Singapur Doları
|1 KRW
|0,00098 SGD
|5 KRW
|0,00488 SGD
|10 KRW
|0,00976 SGD
|20 KRW
|0,01953 SGD
|50 KRW
|0,04882 SGD
|100 KRW
|0,09765 SGD
|250 KRW
|0,24412 SGD
|500 KRW
|0,48823 SGD
|1000 KRW
|0,97647 SGD
|2000 KRW
|1,95293 SGD
|5000 KRW
|4,88233 SGD
|10000 KRW
|9,76466 SGD
|20000 KRW
|19,52932 SGD
|30000 KRW
|29,29398 SGD
|40000 KRW
|39,05864 SGD
|50000 KRW
|48,82330 SGD