10 Singapur dolarından Güney Kore wonuna

Reel döviz kuru ile SGD → KRW çevirin

10 sgd
10.240 krw

1,000S$ SGD = 1.024₩ KRW

19:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

SGD → KRW çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SGD → KRWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.034,09001.034,0900
Düşük1.021,25001.001,1200
Ortalama1.027,63501.019,7806
Değişim-0.14%1.88%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SGD → KRW istatistikleri

SGD → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.034,0900, en düşük 1.021,2500 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.027,6350 oldu. SGD → KRW kurundaki değişiklik -0.14 değerindeydi.

SGD → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.034,0900, en düşük 1.001,1200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.019,7806 oldu. SGD → KRW kurundaki değişiklik 1.88 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5340,78183,797,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.67511,6740,85291,4197,8224,901
1 AUD0,65210.5600,59710,50954,6194,6732,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Singapur dolarından Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Güney Kore Wonu
1 SGD1.023,95000 KRW
5 SGD5.119,75000 KRW
10 SGD10.239,50000 KRW
20 SGD20.479,00000 KRW
50 SGD51.197,50000 KRW
100 SGD102.395,00000 KRW
250 SGD255.987,50000 KRW
500 SGD511.975,00000 KRW
1000 SGD1.023.950,00000 KRW
2000 SGD2.047.900,00000 KRW
5000 SGD5.119.750,00000 KRW
10000 SGD10.239.500,00000 KRW
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Singapur Doları
1 KRW0,00098 SGD
5 KRW0,00488 SGD
10 KRW0,00977 SGD
20 KRW0,01953 SGD
50 KRW0,04883 SGD
100 KRW0,09766 SGD
250 KRW0,24415 SGD
500 KRW0,48831 SGD
1000 KRW0,97661 SGD
2000 KRW1,95322 SGD
5000 KRW4,88306 SGD
10000 KRW9,76611 SGD
20000 KRW19,53222 SGD
30000 KRW29,29833 SGD
40000 KRW39,06444 SGD
50000 KRW48,83055 SGD