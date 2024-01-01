2.000 Güney Kore wonundan Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile KRW → SGD çevirin

1,000₩ KRW = 0,0009619S$ SGD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → SGD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SGD
1 KRW → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00100,0010
Düşük0,00090,0009
Ortalama0,00100,0010
Değişim0.55%-2.06%
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1 KRW → SGD istatistikleri

KRW → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0010, en düşük 0,0009 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0010 oldu. KRW → SGD kurundaki değişiklik 0.55 değerindeydi.

KRW → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0010, en düşük 0,0009 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0010 oldu. KRW → SGD kurundaki değişiklik -2.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - SGD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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KRW → SGD

KRW → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Singapur Doları
1 KRW0,00096 SGD
5 KRW0,00481 SGD
10 KRW0,00962 SGD
20 KRW0,01924 SGD
50 KRW0,04810 SGD
100 KRW0,09619 SGD
250 KRW0,24048 SGD
500 KRW0,48095 SGD
1000 KRW0,96190 SGD
2000 KRW1,92381 SGD
5000 KRW4,80952 SGD
10000 KRW9,61904 SGD
20000 KRW19,23808 SGD
30000 KRW28,85712 SGD
40000 KRW38,47616 SGD
50000 KRW48,09520 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Güney Kore Wonu
1 SGD1.039,61000 KRW
5 SGD5.198,05000 KRW
10 SGD10.396,10000 KRW
20 SGD20.792,20000 KRW
50 SGD51.980,50000 KRW
100 SGD103.961,00000 KRW
250 SGD259.902,50000 KRW
500 SGD519.805,00000 KRW
1000 SGD1.039.610,00000 KRW
2000 SGD2.079.220,00000 KRW
5000 SGD5.198.050,00000 KRW
10000 SGD10.396.100,00000 KRW