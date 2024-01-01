100 Singapur dolarından Belize dolarına

Reel döviz kuru ile SGD → BZD çevirin

100 sgd
150,73 bzd

1,000S$ SGD = 1,507BZ$ BZD

18:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → BZD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → BZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,50731,5073
Düşük1,47791,4717
Ortalama1,48791,4825
Değişim1.99%1.71%
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1 SGD → BZD istatistikleri

SGD → BZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,5073, en düşük 1,4779 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4879 oldu. SGD → BZD kurundaki değişiklik 1.99 değerindeydi.

SGD → BZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,5073, en düşük 1,4717 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,4825 oldu. SGD → BZD kurundaki değişiklik 1.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5350,78183,7987,1734,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.676,611,6750,85291,4367,8274,901
1 AUD0,65210.555,10,59710,50954,5994,6742,927

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Belize Doları
1 SGD1,50733 BZD
5 SGD7,53665 BZD
10 SGD15,07330 BZD
20 SGD30,14660 BZD
50 SGD75,36650 BZD
100 SGD150,73300 BZD
250 SGD376,83250 BZD
500 SGD753,66500 BZD
1000 SGD1.507,33000 BZD
2000 SGD3.014,66000 BZD
5000 SGD7.536,65000 BZD
10000 SGD15.073,30000 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Singapur Doları
1 BZD0,66343 SGD
5 BZD3,31713 SGD
10 BZD6,63425 SGD
20 BZD13,26850 SGD
50 BZD33,17125 SGD
100 BZD66,34250 SGD
250 BZD165,85625 SGD
500 BZD331,71250 SGD
1000 BZD663,42500 SGD
2000 BZD1.326,85000 SGD
5000 BZD3.317,12500 SGD
10000 BZD6.634,25000 SGD