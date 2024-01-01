250 Singapur dolarından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile SGD → BTN çevirin

250 sgd
15.788,93 btn

1,000S$ SGD = 63,16Nu. BTN

18:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → BTN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek63,155763,1557
Düşük61,696761,4395
Ortalama62,194061,8669
Değişim2.36%2.21%
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1 SGD → BTN istatistikleri

SGD → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 63,1557, en düşük 61,6967 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 62,1940 oldu. SGD → BTN kurundaki değişiklik 2.36 değerindeydi.

SGD → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 63,1557, en düşük 61,4395 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 61,8669 oldu. SGD → BTN kurundaki değişiklik 2.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7917,1654,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.678,311,6740,85291,4377,8194,902
1 AUD0,65210.558,40,59710,50954,6114,672,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Bhutan Ngultrumu
1 SGD63,15570 BTN
5 SGD315,77850 BTN
10 SGD631,55700 BTN
20 SGD1.263,11400 BTN
50 SGD3.157,78500 BTN
100 SGD6.315,57000 BTN
250 SGD15.788,92500 BTN
500 SGD31.577,85000 BTN
1000 SGD63.155,70000 BTN
2000 SGD126.311,40000 BTN
5000 SGD315.778,50000 BTN
10000 SGD631.557,00000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Singapur Doları
1 BTN0,01583 SGD
5 BTN0,07917 SGD
10 BTN0,15834 SGD
20 BTN0,31668 SGD
50 BTN0,79170 SGD
100 BTN1,58339 SGD
250 BTN3,95848 SGD
500 BTN7,91695 SGD
1000 BTN15,83390 SGD
2000 BTN31,66780 SGD
5000 BTN79,16950 SGD
10000 BTN158,33900 SGD