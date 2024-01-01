10 bin Singapur dolarından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile SGD → AWG çevirin

10.000 sgd
13.490,10 awg

1,000S$ SGD = 1,349ƒ AWG

18:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → AWG çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,34901,3490
Düşük1,32271,3172
Ortalama1,33161,3268
Değişim1.99%1.70%
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1 SGD → AWG istatistikleri

SGD → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3490, en düşük 1,3227 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3316 oldu. SGD → AWG kurundaki değişiklik 1.99 değerindeydi.

SGD → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3490, en düşük 1,3172 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3268 oldu. SGD → AWG kurundaki değişiklik 1.70 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5350,78183,7937,174,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.677,411,6750,85291,4357,8244,902
1 AUD0,65110.552,70,59710,50954,5834,6712,926

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Aruba Florini
1 SGD1,34901 AWG
5 SGD6,74505 AWG
10 SGD13,49010 AWG
20 SGD26,98020 AWG
50 SGD67,45050 AWG
100 SGD134,90100 AWG
250 SGD337,25250 AWG
500 SGD674,50500 AWG
1000 SGD1.349,01000 AWG
2000 SGD2.698,02000 AWG
5000 SGD6.745,05000 AWG
10000 SGD13.490,10000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Singapur Doları
1 AWG0,74129 SGD
5 AWG3,70643 SGD
10 AWG7,41285 SGD
20 AWG14,82570 SGD
50 AWG37,06425 SGD
100 AWG74,12850 SGD
250 AWG185,32125 SGD
500 AWG370,64250 SGD
1000 AWG741,28500 SGD
2000 AWG1.482,57000 SGD
5000 AWG3.706,42500 SGD
10000 AWG7.412,85000 SGD