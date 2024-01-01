50 Singapur dolarından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile SGD → AWG çevirin

50 sgd
67,45 awg

1,000S$ SGD = 1,349ƒ AWG

18:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → AWG çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,34911,3491
Düşük1,32271,3172
Ortalama1,33161,3268
Değişim1.99%1.71%
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1 SGD → AWG istatistikleri

SGD → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3491, en düşük 1,3227 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3316 oldu. SGD → AWG kurundaki değişiklik 1.99 değerindeydi.

SGD → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3491, en düşük 1,3172 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3268 oldu. SGD → AWG kurundaki değişiklik 1.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5350,78183,7817,174,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.678,311,6750,85291,4267,8244,902
1 AUD0,65110.553,50,59710,50954,5794,6712,926

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Aruba Florini
1 SGD1,34906 AWG
5 SGD6,74530 AWG
10 SGD13,49060 AWG
20 SGD26,98120 AWG
50 SGD67,45300 AWG
100 SGD134,90600 AWG
250 SGD337,26500 AWG
500 SGD674,53000 AWG
1000 SGD1.349,06000 AWG
2000 SGD2.698,12000 AWG
5000 SGD6.745,30000 AWG
10000 SGD13.490,60000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Singapur Doları
1 AWG0,74126 SGD
5 AWG3,70629 SGD
10 AWG7,41257 SGD
20 AWG14,82514 SGD
50 AWG37,06285 SGD
100 AWG74,12570 SGD
250 AWG185,31425 SGD
500 AWG370,62850 SGD
1000 AWG741,25700 SGD
2000 AWG1.482,51400 SGD
5000 AWG3.706,28500 SGD
10000 AWG7.412,57000 SGD