2.000 İsveç kronundan İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile SEK → ISK çevirin

2.000 sek
26.325,40 isk

1,000kr SEK = 13,16kr ISK

03:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → ISK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek13,185213,3204
Düşük12,726612,7266
Ortalama12,945513,0534
Değişim1.26%2.25%
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1 SEK → ISK istatistikleri

SEK → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 13,1852, en düşük 12,7266 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,9455 oldu. SEK → ISK kurundaki değişiklik 1.26 değerindeydi.

SEK → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 13,3204, en düşük 12,7266 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13,0534 oldu. SEK → ISK kurundaki değişiklik 2.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83810,80983,9541,3743,959
1 EUR1,09110,8557,46311,79791,6281,4994,32
1 GBP1,2761,16918,72413,79107,1131,7535,05
1 DKK0,1460,1340,11511,58112,2780,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / İzlanda Kronu
1 SEK13,16270 ISK
5 SEK65,81350 ISK
10 SEK131,62700 ISK
20 SEK263,25400 ISK
50 SEK658,13500 ISK
100 SEK1.316,27000 ISK
250 SEK3.290,67500 ISK
500 SEK6.581,35000 ISK
1000 SEK13.162,70000 ISK
2000 SEK26.325,40000 ISK
5000 SEK65.813,50000 ISK
10000 SEK131.627,00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / İsveç Kronu
1 ISK0,07597 SEK
5 ISK0,37986 SEK
10 ISK0,75972 SEK
20 ISK1,51944 SEK
50 ISK3,79861 SEK
100 ISK7,59721 SEK
250 ISK18,99303 SEK
500 ISK37,98605 SEK
1000 ISK75,97210 SEK
2000 ISK151,94420 SEK
5000 ISK379,86050 SEK
10000 ISK759,72100 SEK