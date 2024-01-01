10 bin İsveç kronundan Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile SEK → DZD çevirin

10.000 sek
127.781 dzd

1,000kr SEK = 12,78دج DZD

03:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SEK → DZD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SEK → DZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12,840712,9554
Düşük12,400012,4000
Ortalama12,620312,6945
Değişim0.37%2.94%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SEK → DZD istatistikleri

SEK → DZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,8407, en düşük 12,4000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,6203 oldu. SEK → DZD kurundaki değişiklik 0.37 değerindeydi.

SEK → DZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,9554, en düşük 12,4000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,6945 oldu. SEK → DZD kurundaki değişiklik 2.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83610,80183,961,3733,958
1 EUR1,09210,8567,46311,79291,6641,4994,321
1 GBP1,2761,16918,72313,784107,1421,7535,051
1 DKK0,1460,1340,11511,5812,2820,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsveç kronundan Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Cezayir Dinarı
1 SEK12,77810 DZD
5 SEK63,89050 DZD
10 SEK127,78100 DZD
20 SEK255,56200 DZD
50 SEK638,90500 DZD
100 SEK1.277,81000 DZD
250 SEK3.194,52500 DZD
500 SEK6.389,05000 DZD
1000 SEK12.778,10000 DZD
2000 SEK25.556,20000 DZD
5000 SEK63.890,50000 DZD
10000 SEK127.781,00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / İsveç Kronu
1 DZD0,07826 SEK
5 DZD0,39130 SEK
10 DZD0,78259 SEK
20 DZD1,56518 SEK
50 DZD3,91295 SEK
100 DZD7,82591 SEK
250 DZD19,56478 SEK
500 DZD39,12955 SEK
1000 DZD78,25910 SEK
2000 DZD156,51820 SEK
5000 DZD391,29550 SEK
10000 DZD782,59100 SEK