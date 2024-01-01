50 Seyşeller rupisinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile SCR → UAH çevirin

50 scr
136,40 uah

1,000₨ SCR = 2,728₴ UAH

14:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → UAH çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,05023,0502
Düşük2,71852,7185
Ortalama2,91072,9032
Değişim-6.57%-5.01%
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1 SCR → UAH istatistikleri

SCR → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,0502, en düşük 2,7185 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,9107 oldu. SCR → UAH kurundaki değişiklik -6.57 değerindeydi.

SCR → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,0502, en düşük 2,7185 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,9032 oldu. SCR → UAH kurundaki değişiklik -5.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,09191,4251,511,6710,9420,736
1 GBP1,17511,282107,4431,7751,9641,10524,369
1 USD0,9160,78183,781,3841,5310,86119,002
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Ukrayna Grivnası
1 SCR2,72792 UAH
5 SCR13,63960 UAH
10 SCR27,27920 UAH
20 SCR54,55840 UAH
50 SCR136,39600 UAH
100 SCR272,79200 UAH
250 SCR681,98000 UAH
500 SCR1.363,96000 UAH
1000 SCR2.727,92000 UAH
2000 SCR5.455,84000 UAH
5000 SCR13.639,60000 UAH
10000 SCR27.279,20000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Seyşeller Rupisi
1 UAH0,36658 SCR
5 UAH1,83290 SCR
10 UAH3,66579 SCR
20 UAH7,33158 SCR
50 UAH18,32895 SCR
100 UAH36,65790 SCR
250 UAH91,64475 SCR
500 UAH183,28950 SCR
1000 UAH366,57900 SCR
2000 UAH733,15800 SCR
5000 UAH1.832,89500 SCR
10000 UAH3.665,79000 SCR