Seyşeller rupisinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile SCR → PKR çevirin

1.000 scr
20.609,60 pkr

1.00000 SCR = 20.60960 PKR

20:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854821.0768589.37641.450681.651480.94755518.3557
1 GBP1.1698411.25975104.5571.697071.931981.1084821.4733
1 USD0.928650.793808182.9981.347151.533620.8799517.0457
1 INR0.01118860.009564190.012048510.01623110.01847790.01060210.205375

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Pakistan Rupisi
1 SCR20.60960 PKR
5 SCR103.04800 PKR
10 SCR206.09600 PKR
20 SCR412.19200 PKR
50 SCR1030.48000 PKR
100 SCR2060.96000 PKR
250 SCR5152.40000 PKR
500 SCR10304.80000 PKR
1000 SCR20609.60000 PKR
2000 SCR41219.20000 PKR
5000 SCR103048.00000 PKR
10000 SCR206096.00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Seyşeller Rupisi
1 PKR0.04852 SCR
5 PKR0.24261 SCR
10 PKR0.48521 SCR
20 PKR0.97042 SCR
50 PKR2.42605 SCR
100 PKR4.85210 SCR
250 PKR12.13025 SCR
500 PKR24.26050 SCR
1000 PKR48.52100 SCR
2000 PKR97.04200 SCR
5000 PKR242.60500 SCR
10000 PKR485.21000 SCR