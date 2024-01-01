500 Pakistan rupisinden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile PKR → SCR çevirin

1,000₨ PKR = 0,04926₨ SCR

11:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → SCR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SCR
1 PKR → SCRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05270,0540
Düşük0,04760,0469
Ortalama0,04960,0496
Değişim-3.50%-1.76%
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1 PKR → SCR istatistikleri

PKR → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0527, en düşük 0,0476 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0496 oldu. PKR → SCR kurundaki değişiklik -3.50 değerindeydi.

PKR → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0540, en düşük 0,0469 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0496 oldu. PKR → SCR kurundaki değişiklik -1.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - SCR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4150,7933,6731,413,75434,535
1 EUR1,054188,9570,8353,8711,4863,95636,393
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,50214,6341,7794,73643,572

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

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PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Seyşeller Rupisi
1 PKR0,04926 SCR
5 PKR0,24632 SCR
10 PKR0,49264 SCR
20 PKR0,98527 SCR
50 PKR2,46318 SCR
100 PKR4,92635 SCR
250 PKR12,31588 SCR
500 PKR24,63175 SCR
1000 PKR49,26350 SCR
2000 PKR98,52700 SCR
5000 PKR246,31750 SCR
10000 PKR492,63500 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Pakistan Rupisi
1 SCR20,29900 PKR
5 SCR101,49500 PKR
10 SCR202,99000 PKR
20 SCR405,98000 PKR
50 SCR1.014,95000 PKR
100 SCR2.029,90000 PKR
250 SCR5.074,75000 PKR
500 SCR10.149,50000 PKR
1000 SCR20.299,00000 PKR
2000 SCR40.598,00000 PKR
5000 SCR101.495,00000 PKR
10000 SCR202.990,00000 PKR