500 Seyşeller rupisinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile SCR → PKR çevirin

500 scr
9.298,70 pkr

1,000₨ SCR = 18,60₨ PKR

14:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → PKR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek20,850520,8505
Düşük18,597418,5974
Ortalama19,887320,1192
Değişim-7.50%-8.92%
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1 SCR → PKR istatistikleri

SCR → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 20,8505, en düşük 18,5974 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 19,8873 oldu. SCR → PKR kurundaki değişiklik -7.50 değerindeydi.

SCR → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 20,8505, en düşük 18,5974 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 20,1192 oldu. SCR → PKR kurundaki değişiklik -8.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,0991,3361,5091,670,93920,765
1 GBP1,17711,283107,4731,7761,9651,10524,434
1 USD0,9170,779183,7641,3841,5320,86219,043
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Pakistan Rupisi
1 SCR18,59740 PKR
5 SCR92,98700 PKR
10 SCR185,97400 PKR
20 SCR371,94800 PKR
50 SCR929,87000 PKR
100 SCR1.859,74000 PKR
250 SCR4.649,35000 PKR
500 SCR9.298,70000 PKR
1000 SCR18.597,40000 PKR
2000 SCR37.194,80000 PKR
5000 SCR92.987,00000 PKR
10000 SCR185.974,00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Seyşeller Rupisi
1 PKR0,05377 SCR
5 PKR0,26885 SCR
10 PKR0,53771 SCR
20 PKR1,07542 SCR
50 PKR2,68855 SCR
100 PKR5,37709 SCR
250 PKR13,44273 SCR
500 PKR26,88545 SCR
1000 PKR53,77090 SCR
2000 PKR107,54180 SCR
5000 PKR268,85450 SCR
10000 PKR537,70900 SCR