1 Pakistan rupisinden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile PKR → SCR çevirin

1,000₨ PKR = 0,04964₨ SCR

11:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → SCR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SCR
1 PKR → SCRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05270,0540
Düşük0,04760,0469
Ortalama0,04960,0496
Değişim-3.20%-1.45%
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1 PKR → SCR istatistikleri

PKR → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0527, en düşük 0,0476 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0496 oldu. PKR → SCR kurundaki değişiklik -3.20 değerindeydi.

PKR → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0540, en düşük 0,0469 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0496 oldu. PKR → SCR kurundaki değişiklik -1.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - SCR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4150,7933,6731,413,75434,535
1 EUR1,054188,9350,8353,871,4863,95536,385
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,49414,6341,7794,73643,568

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Seyşeller Rupisi
1 PKR0,04964 SCR
5 PKR0,24821 SCR
10 PKR0,49642 SCR
20 PKR0,99285 SCR
50 PKR2,48212 SCR
100 PKR4,96424 SCR
250 PKR12,41060 SCR
500 PKR24,82120 SCR
1000 PKR49,64240 SCR
2000 PKR99,28480 SCR
5000 PKR248,21200 SCR
10000 PKR496,42400 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Pakistan Rupisi
1 SCR20,14410 PKR
5 SCR100,72050 PKR
10 SCR201,44100 PKR
20 SCR402,88200 PKR
50 SCR1.007,20500 PKR
100 SCR2.014,41000 PKR
250 SCR5.036,02500 PKR
500 SCR10.072,05000 PKR
1000 SCR20.144,10000 PKR
2000 SCR40.288,20000 PKR
5000 SCR100.720,50000 PKR
10000 SCR201.441,00000 PKR