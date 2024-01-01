Seyşeller rupisinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile SCR → NZD çevirin

1.000 scr
120,52 nzd

1.00000 SCR = 0.12051 NZD

20:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548451.0769589.38711.45061.651380.9475618.3566
1 GBP1.169811.25985104.5681.696951.931841.1084621.4741
1 USD0.928550.793745183.00021.346951.533390.8798517.045
1 INR0.01118730.009563170.012048210.01622830.01847450.01060060.205361

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Yeni Zelanda Doları
1 SCR0.12051 NZD
5 SCR0.60257 NZD
10 SCR1.20515 NZD
20 SCR2.41030 NZD
50 SCR6.02575 NZD
100 SCR12.05150 NZD
250 SCR30.12875 NZD
500 SCR60.25750 NZD
1000 SCR120.51500 NZD
2000 SCR241.03000 NZD
5000 SCR602.57500 NZD
10000 SCR1205.15000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Seyşeller Rupisi
1 NZD8.29771 SCR
5 NZD41.48855 SCR
10 NZD82.97710 SCR
20 NZD165.95420 SCR
50 NZD414.88550 SCR
100 NZD829.77100 SCR
250 NZD2074.42750 SCR
500 NZD4148.85500 SCR
1000 NZD8297.71000 SCR
2000 NZD16595.42000 SCR
5000 NZD41488.55000 SCR
10000 NZD82977.10000 SCR