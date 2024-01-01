Seyşeller rupisinden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile SCR → NOK çevirin

1.000 scr
775,41 nok

1.00000 SCR = 0.77541 NOK

20:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548451.0769589.38711.45061.651380.9475618.3566
1 GBP1.169811.25985104.5681.696951.931841.1084621.4741
1 USD0.928550.793745183.00021.346951.533390.8798517.045
1 INR0.01118730.009563170.012048210.01622830.01847450.01060060.205361

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Norveç Kronu
1 SCR0.77541 NOK
5 SCR3.87705 NOK
10 SCR7.75410 NOK
20 SCR15.50820 NOK
50 SCR38.77050 NOK
100 SCR77.54100 NOK
250 SCR193.85250 NOK
500 SCR387.70500 NOK
1000 SCR775.41000 NOK
2000 SCR1550.82000 NOK
5000 SCR3877.05000 NOK
10000 SCR7754.10000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Seyşeller Rupisi
1 NOK1.28964 SCR
5 NOK6.44820 SCR
10 NOK12.89640 SCR
20 NOK25.79280 SCR
50 NOK64.48200 SCR
100 NOK128.96400 SCR
250 NOK322.41000 SCR
500 NOK644.82000 SCR
1000 NOK1289.64000 SCR
2000 NOK2579.28000 SCR
5000 NOK6448.20000 SCR
10000 NOK12896.40000 SCR