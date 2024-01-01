20 Seyşeller rupisinden Hindistan rupisine
Reel döviz kuru ile SCR → INR çevirin
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|1 SCR → INR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|6,2589
|6,2589
|Düşük
|5,5854
|5,5854
|Ortalama
|5,9687
|6,0270
|Değişim
|-7.04%
|-8.52%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SCR → INR istatistikleri
SCR → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,2589, en düşük 5,5854 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,9687 oldu. SCR → INR kurundaki değişiklik -7.04 değerindeydi.
SCR → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,2589, en düşük 5,5854 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,0270 oldu. SCR → INR kurundaki değişiklik -8.52 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Seyşeller rupisinden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Seyşeller Rupisi
|1 INR
|0,17893 SCR
|5 INR
|0,89467 SCR
|10 INR
|1,78934 SCR
|20 INR
|3,57868 SCR
|50 INR
|8,94670 SCR
|100 INR
|17,89340 SCR
|250 INR
|44,73350 SCR
|300 INR
|53,68020 SCR
|500 INR
|89,46700 SCR
|600 INR
|107,36040 SCR
|1000 INR
|178,93400 SCR
|2000 INR
|357,86800 SCR
|5000 INR
|894,67000 SCR
|10000 INR
|1.789,34000 SCR
|25000 INR
|4.473,35000 SCR
|50000 INR
|8.946,70000 SCR
|100000 INR
|17.893,40000 SCR
|1000000 INR
|178.934,00000 SCR
|1000000000 INR
|178.934.000,00000 SCR