1 Seyşeller rupisinden Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile SCR → INR çevirin

1 scr
5,59 inr

1,000₨ SCR = 5,589₹ INR

13:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → INR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → INRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,25896,2589
Düşük5,58545,5854
Ortalama5,96876,0270
Değişim-7.04%-8.52%
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1 SCR → INR istatistikleri

SCR → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,2589, en düşük 5,5854 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,9687 oldu. SCR → INR kurundaki değişiklik -7.04 değerindeydi.

SCR → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,2589, en düşük 5,5854 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,0270 oldu. SCR → INR kurundaki değişiklik -8.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,0991,2631,5091,6670,94220,638
1 GBP1,17711,282107,4031,7751,9611,10924,288
1 USD0,9180,78183,7621,3851,530,86518,942
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Hindistan Rupisi
1 SCR5,58866 INR
5 SCR27,94330 INR
10 SCR55,88660 INR
20 SCR111,77320 INR
50 SCR279,43300 INR
100 SCR558,86600 INR
250 SCR1.397,16500 INR
500 SCR2.794,33000 INR
1000 SCR5.588,66000 INR
2000 SCR11.177,32000 INR
5000 SCR27.943,30000 INR
10000 SCR55.886,60000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Seyşeller Rupisi
1 INR0,17893 SCR
5 INR0,89467 SCR
10 INR1,78934 SCR
20 INR3,57868 SCR
50 INR8,94670 SCR
100 INR17,89340 SCR
250 INR44,73350 SCR
300 INR53,68020 SCR
500 INR89,46700 SCR
600 INR107,36040 SCR
1000 INR178,93400 SCR
2000 INR357,86800 SCR
5000 INR894,67000 SCR
10000 INR1.789,34000 SCR
25000 INR4.473,35000 SCR
50000 INR8.946,70000 SCR
100000 INR17.893,40000 SCR
1000000 INR178.934,00000 SCR
1000000000 INR178.934.000,00000 SCR